Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mert Ödeş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş ve Başkan Yardımcısı Burhanettin Okumuş tarafından karşılanan Mert Ödeş, kentteki medya temsilcileri hakkında bilgi aldı. Ziyarette yerel basının karşılaştığı sorunlar üzerinde duruldu.

BGC Başkanı Murat Okutmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halihazırda meslek örgütlerinin üzerinde çalıştığı Gazetecilik Meslek Kanununa değinerek kanunun çıkması için çaba gösterdiklerini söyledi. Okutmuş, Ödeş'e hayırlı görevler yapması temennisinde bulunarak ziyaretler için kendisine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş ise bölgedeki medya kuruluşlarıyla yakın iletişim içerisinde çalışacaklarını ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye önem vereceklerini kaydetti.