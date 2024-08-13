Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in Bayburt'un sağlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Temmuz ayında yaptığı basın toplantısında ilçelere diyaliz ünitesi kurulacağının bilgisini veren Milletvekili Orhan Ateş'in o sözü hizmet olarak ilçe halkına sunuldu.

Demirözü ilçesinde hizmete giren ve 13 hastanın tedavisine başlanan diyaliz ünitesinde incelemelerde bulunan Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, hastalara acil şifalar dileyerek, “Vatandaşlarımızın ilçemizde sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için yardımlarını esirgemeyen sayın Valimize, sayın Milletvekilimize ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ederim” dedi.