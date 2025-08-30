Bursa Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladı.BURSA (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos 1922’de başlatıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü için Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, birbirinden özel gösteriler hazırladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Temiz Orkestra eşliğinde tiyatro gösterisi, halk oyunu ve zeybek, oynayan özel öğrencilerin yaptıkları gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. OBAM üyesi engelli bireyler sahneledikleri tiyatro gösterisiyle halkın bağımsızlık inancını ve askerlerine olan desteğini canlandırdı. Gösteride Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve milletin yeniden doğuşunu anlatan canlandırmalar engelli bireyler tarafından yapıldı. Sahnelenen oyunlar programa katılanlar tarafından beğenilerek büyük alkış aldı. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğine; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

30 AĞUSTOS TÜM DÜNYADA MAZLUM ULUSLARIN EMPERYALİZME KARŞI KAZANDIĞI EN BÜYÜK SAVAŞTIR

Özenle hazırlanan gösteriler için OBAM’ın öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. 30 Ağustos tüm dünyada mazlum ulusların emperyalizme karşı kazandığı en büyük savaştır. Bizimde Anadolu topraklarını bin yıl sonra tekrar yurt olarak kalmasını devam ettiren büyük bir zaferdir. Başta Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere silah arkadaşlarına şehit olan bütün Mehmetçikleri bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun’ dedi.