İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi BtcTurkVadi Açıkhava, önceki akşam Türk Pop müziğinin sevilen ismi Ece Seçkin’i ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Ece Seçkin, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Daha ilk şarkıdan yaptığı latin şovuyla sahneyi adeta domine eden Seçkin, “bu kadarı gerçekten şov” dedirtti. Daha sahneden inmeden sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Sahneye iki koreograf, 15 kişilik profesyonel dans ekibi eşliğinde çıkan ünlü sanatçı, özel performanslarla adeta bir görsel şölen sundu. Seçkin, sadece Türkçe değil, tam 5 farklı dilde söylediği şarkılarla dinleyicileri kısa ama unutulmaz bir dünya turuna çıkardı. Çıkardığı tek tur da bu değildi. Seyircilerine konser esnasında kulis turu da yaptırdı.

YASEMİN MINGUZZİ VE ECE SEÇKİN’DEN SAHNEDE TARİHİ DÜET

Sesi kadar karakteriyle de tanınan sevilen sanatçı Seçkin, yaşadığı korkunç saldırı sonrası hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi de oradaydı. Sahnede annesiyle birlikte Mattia Ahmet Minguzzi’nin en sevdiği şarkıyı söyledi. İzleyenler gözyaşlarını tutamadı.