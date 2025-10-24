Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, profesyonel müzik kariyerinin 25. yılını İstanbul’un en prestijli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, Bayhan Müzik organizasyonuyla muhteşem bir konserle kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Geçmişten günümüze dillerden düşmeyen hitlerini özel sürprizlerle harmanlayan Ziynet Sali, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin en büyüleyici anlarından biri ise sahneye çıkan dünya çapında ünlü klarnet virtüözü Vasilis Saleas ve buzuki ustası Manolis Karanditis’in Ziynet Sali’ye eşlik ettiği performanstı.

İki farklı sahne kostümü giyen Ziynet Sali, 3D printer teknolojisiyle vücut ölçülerine özel hazırlanan korsesiyle göz kamaştırdı. Sali, “Madonna görse kıskanır! Büst gibiyim, taş gibiyim!” sözleriyle sahnede espri yaparak alkış topladı.

Konserin konukları arasında yer alan Funda Arar, Nihat Odabaşı ve Ebru Şallı, Ziynet Sali’nin enerjisine eşlik ederek dans etti.

Harbiye’deki bu özel gece, müzikseverlerin hafızalarına kazınan bir 25. yıl şöleni olarak tarihe geçti.

https://youtu.be/n_-QESX9zUM