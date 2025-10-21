Mardin 1969 Spor’un U14 altyapı takımı, bu sezon sahalarda adeta fırtına gibi esiyor! Mardin’in gururu olan genç yetenekler, yeşil sahalarda rakiplerini bir bir devirerek kulübün geleceğine umut aşılıyor. Son maçlarında sergiledikleri etkileyici performansla taraftarlarını büyüleyen ekip, göz dolduruyor.MARDİN (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde mücadele eden Mardin 1969 Spor, altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Henüz bir aylık bir takım olmasına rağmen, U14 takımı son 5 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla ligde 5. sıraya yerleşti. Bu başarı, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nün radarına takıldı ve takım, Diyarbakır’da düzenlenecek U14 (2012 doğumlu) milli takım seçmelerine davet edildi.

KULÜP BAŞKANI’NDAN ÖVGÜ

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, U14 takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “U14 ekibimiz, A takımımızın temel taşı. Ligin başlamasına 4 gün kala kurulan bu takım, 5 haftada muhteşem bir uyum yakaladı. Altyapıya yaptığımız yatırımların meyvesini alıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle daha büyük başarılar yakalayacağız!” dedi.

Takımın Teknik Direktörü Süleyman Albayrak, genç oyuncuların disiplinli çalışması ve sahadaki performansından övgüyle bahsetti.

“Henüz 5 haftalık bir takımız, ama oyuncularımız takım olma yolunda hızla ilerliyor" diyen Albayrak, "3 galibiyetle 9 puan topladık ve 5. sıradayız. Kulüp başkanımıza ve yöneticilerimize altyapıya verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu gençler, birkaç yıl sonra Mardin 1969 Spor’u en iyi şekilde temsil edecek.” dedi.

Takımın 13 yaşındaki kalecisi Süleyman Edis ise, Mardin’in geleceği olduklarını belirterek, "Her maçta sahaya yüreğimizi koyuyoruz. Yeni bir takımız, ama takım arkadaşlarımızla uyum sağlamaya başladık. Hedefimiz sezon sonunda şampiyonluk! Mardin’in spor ruhunu en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.