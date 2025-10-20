Meram Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği desteği bir kez daha özel bir organizasyonla taçlandırdı.KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği desteği bir kez daha anlamlı bir organizasyonla taçlandırdı.

17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Meram’da bulunan Konya Velodromu’nda gerçekleştirilen ‘Meram Belediyesi İller Arası Kick Boks Turnuvası’, üç gün boyunca büyük bir coşkuya sahne oldu. Türkiye genelinden 52 kulüp ve 575 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, alt miniklerden büyükler kategorisine kadar farklı yaş gruplarında kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. Sporcular, becerileri ve sportmenlikleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

KICK BOKSÇULAR MERAM’DA DOSTLUK VE CENTİLMENLİK İÇİN TER DÖKTÜ

Turnuva boyunca fair-play ruhu ve centilmenlik ön planda olurken, Meram Belediyesi organizasyonun ev sahibi olarak örnek bir atmosfer oluşturdu. Konya Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Güçlü, oluşturulan bu atmosfer için Meram Belediyesine teşekkür etti. Güçlü, ayrıca şu ifadelere yer verdi; “Bu önemli organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Başta organizasyonu gerçekleştiren Meram Belediyesine ve Başkanımız Mustafa Kavuş’a, bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Mücahit Mustafa Koç ve Prof. Dr. Yalçın Kaya’ya şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun değerli destekleri ve Meram Belediyesinin ev sahipliğiyle sporun birleştirici gücünü yeniden hissettiğimiz bu organizasyon, genç sporcularımızın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Meram Belediyesinin, sporu ve gençleri destekleyen projelerine devam etmesi, geleceğimiz adına bizleri umutlandırmaktadır.”