“Tarımda Balıkesir Modeli" ile üretimin ve üreticinin yanında olan çiftçi dostu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, süt üreticilerinin yüzünü güldüren önemli bir desteği hayata geçirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’i tarım ve hayvancılıkta “Türkiye’nin parlayan yıldızı" yapma hedefiyle çiftçiye desteklerini her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Çiftçim mutluysa ben de mutluyum" diyerek süt üreticilerinin maliyetini düşürmek ve ürün verimini artırmak için 25 mahalleye süt soğutma tankı ve araç üstü taşıma tankı desteği verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 mahalleye süt soğutma tankı desteği verildi. Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenen “Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni"ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, muhtarlar, kooperatif temsilcileri, üreticiler ve basın mensupları katıldı.

Sebzeden meyveye, arpadan buğdaya kadar pek çok ürünün yetiştirildiği Balıkesir’in verimli arazilerinin sahipsiz kalmaması için projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, süt üreticilerini de yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

“BU MODEL BİZİM BALIKESİR VİZYONUMUZDUR"

Başkan Akın, “Tarımda Balıkesir Modeli” kapsamında bu yıl 220 bin sebze fidesi, 250 salça makinesi, 1500 kg Badalan tohumu, 140 bin marul fidesi ve 200 litre sıvı gübre desteği sağlandığını; ayrıca 2 bin üreticiye Ryegrass ve 5’li karışım yem tohumu desteği verileceğini açıkladı.

“EMEĞİN HEBA OLMASINA İZİN VERMEYİZ"

Balıkesir’in Türkiye’deki süt üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını tek başına karşılayan ve Marmara Bölgesi’nin en önemli süt havzası konumunda olan bir şehir olduğunu belirten Akın, “Bu proje, yalnızca bir ekipman dağıtımı değildir. Bu proje, kırsalda yaşamın devamlılığı, üretimde kalite artışı ve sütün gerçek değerine ulaşması için atılmış somut bir adımdır!" şeklinde konuştu.

25 MAHALLEYE DESTEK

Proje kapsamında 12 mahalleye süt soğutma tankı, 5 mahalleye araç üstü taşıma tankı verilirken, 8 mahallede tank değişimi yapıldı. 500 litreden 10 bin litreye kadar değişen kapasitelerdeki tanklarla süt, toplandığı andan itibaren uygun sıcaklıkta korunacak. Bu sayede hem hijyen hem de kalite standardı yükselecek, üreticinin kazancı artacak.