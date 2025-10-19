Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, KKTC'de dinleyicileriyle buluşarak, unutulmaz bir konser gecesine imza attı. Yoğun ilgi gören konserde sanatçı, güçlü sesi ve sahnedeki etkileyici duruşuyla izleyicileri adeta büyüledi.KKTC (İGFA) - Sibel Can, sahne aldığı Kıbrıs Chamada Prestige Hotel sahnesinde Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan Drama albümünden seçtiği şarkıların yanı sıra; yıllar içinde klasikleşmiş hit parçaları, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nden eserlerle zenginleştirdiği geniş repertuvarıyla müzikseverlere tam anlamıyla bir müzik şöleni sundu.

Repertuvar çeşitliliği ve duygudan duyguya geçişlerle örülü sahne akışı, izleyicilerden dakikalarca alkış aldı.

Sibel Can, sahneye zarafetiyle dikkat çeken Amor Gariboviç imzalı yırtmaçlı özel bir tasarımla çıktı.

Işıltılı görünümü ve sahne enerjisiyle göz dolduran sanatçı, her zamanki gibi yorumuyla da geceye damgasını vurdu.

Ünlü sanatçı, Kıbrıs’taki bu özel performansın ardından Cahide Palazzo konserlerine 25 Ekim’de start vermiş olacak. Geçtiğimiz sezonlarda rezervasyonları günler öncesinden dolan Sibel Can, bu sezona da yoğun ilgiyle hızlı ve iddialı bir giriş yapıyor.