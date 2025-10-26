Netflix’in 31 Ekim’de izleyiciyle buluşacak Gupse Özay imzalı yeni çocuk-aile animasyon dizisi Gupi, 25 Ekim Paribu Cineverse Kanyon’da düzenlenen keyifli bir etkinlikle tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Gupi dizisinin yaratıcısı Gupse Özay, yapımcısı Muzaffer Yıldırım ve yönetmeni Arkın Aktaç’ın katılım gösterdiği ve davetlilerin çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte, minikler yeni arkadaşları Gupi ile ilk kez tanışma fırsatı buldu.

Nu Animasyon yapımı dizinin senaryosunu Gupse Özay kaleme alırken, ana karakter Gupi’yi de kendisi seslendiriyor. Dizinin diğer renkli karakterlerine ise Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne / Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba / Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze / Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi / Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) sesleriyle hayat veriyor.

Ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi, daha ilk günden apartmanın havasını değiştiriyor. Yeni komşularının hayatına renk katan Gupi, kısa sürede Sepi, Beto ve Papi ile arkadaşlık kurarak izleyicileri dostluk, hayal gücü ve macera dolu eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. Sıcacık karakterleri, komik sürprizleri ve unutulmaz dostluk hikayeleriyle Gupi, çocukların aileleriyle izleyebileceği keyifli bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor.