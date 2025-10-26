Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi’nde vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği alan alternatiflerini çoğaltmak için yeni bir çalışmaya başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi’ne renk katıyor. Montajına başlanan yeni bölümlerin içinde oyun grupları, etkinlik köşesi ve zekâ gelişimini teşvik eden matematik oyunları, DJ kabini, interaktif futbol sahaları ile duvarı yer alacak. Çocukları heyecanlandıran bu bölümler yakında hizmete açılacak.

Türkiye’de çok az şehirde bulunan ve tasarımları ile çocuk, genç, yaşlı herkes tarafından kullanılmak istenen oyun gruplarının montajına başlandı.

Alanların içinde çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerini desteklemeye yönelik çeşitli interaktif oyun ve etkinlik alanları yer alacak.

Zekâ gelişimini teşvik eden hafıza ve matematik oyunları, eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Sporla etkileşimi artırmak amacıyla oluşturulan interaktif futbol sahası ve duvarı, gençlere dinamik bir oyun deneyimi sunacak.

DJ KABİNİYLE MÜZİK ZEVKİ

Öte yandan ayrıca, gençlerin modern müzik anlayışına hitap eden DJ kabini bulunacak. Bu düzenlemeler sayesinde mekân, zihinsel ve fiziksel gelişimi destekleyen, eğlenceli ve yaratıcı bir öğrenme ortamı haline gelecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehre kazandırılacak interaktif oyun grupları en kısa sürede montajlanarak, vatandaşların hizmetine açılacak.