Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, İstanbul'da sezonu açarak dinleyicileriyle buluştu. Yoğun ilgi gören gecede sanatçı, güçlü sesi ve sahnedeki büyüleyici duruşuyla izleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.İSTANBUL (İGFA) - Cahide Palazzo sahnesi öncesinde Cumhuriyet’in 102. yılına da özel bir mesaj da veren ünlü sanatçı Sibel Can, “Bu yıl da coşkuyla kutladığımız, çocuklarımızın geleceğinin teminatı olan Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun” diyerek alkış topladı.

Konserine “Arap Saçı” şarkısıyla başlayan ünlü sanatçı, “Kış Masalı”, “Lale Devri”, “Padişah” ve “Git Git Yoluna”, “Benim Yerimdesin Sev”, “Kanasın” gibi klasikleşmiş hitleri ile devam etti.

Sony Music Türkiye etiketli Drama albümünden ‘Fani’ ve ‘’Bize Has’ ı okuyan Sibel Can, Repertuvarında “Sevdan Olmasa”, “Şinanay”, “Dağlar Dağlar”, “Olanlar Oldu Bana” ve “Dert Ortağım” gibi zamansız eserlerle de geçmişe saygı duruşunda bulundu. Gecenin sonunda “Rakkas” ve “Bence Talih’ ile coşan misafirler, Sibel Can’ın, güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve eşsiz yorumu ile müziğe doydular.

Sibel Can, sahneye Amor Gariboviç imzalı, siyah tamamen taşlarla süslü özel tasarımıyla çıktı. Işıltılı görünümü ve sahne enerjisiyle göz kamaştıran sanatçı, güçlü yorumuyla bir kez daha geceye damgasını vurdu.