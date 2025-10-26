Ünlü yazar Ahmet Ümit, İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen “Antik Cinayetler” başlıklı söyleşide okurlarıyla buluştu. Yeni romanının Roma’da geçeceğini ve bir cinayet hikayesinin antik dönemle ilişkilerini konu alacağını açıklayan Ümit, romanın kahramanlarının da Almanya’da yaşayan Türk Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias olacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile Kültürpark'da düzenlenen İZKİTAP-6. İzmir Kitap Fuarı, söyleşiler ve imza etkinlikleriyle okurları yazarlarla buluşturdu.

Polisiye edebiyatın usta ismi Ahmet Ümit de, söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. Kitaplarında cinayet ve tarih olmak üzere iki temel unsurun bulunduğunu belirten Ahmet Ümit, “Antik cinayetler derken elbette bir nedeni var. Mesela Yırtıcı Kuşlar Zamanı günümüzde geçiyordu, orada antik hiçbir şey yoktu. Ama şu anda bambaşka bir roman yazıyorum; Roma’da geçen bir hikaye. Evet, yeni romanımda Roma’yı anlatıyorum. İnsanlığın ortak geçmişine dokunan, günümüzle geçmiş arasında gidip gelen bir roman bu. Tıpkı Patasana, Ninatta’nın Bileziği gibi, ama bu kez sahnemiz Roma. Hem cinayet hem tarih var yine içinde. Olay günümüzde geçiyor, ama Roma İmparatorluğu’nun gölgesi hep üzerimizde” dedi.

YENİ ROMANIN İP UÇLARINI VERDİ

Kitabındaki kahramanların yine Berlin Cinayet Masası’ndan Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker olan iki dedektif olacağını söyleyen Ümit, “Antik dönemlerden kalma gizemli bir ritüeli anlatıyorum. Kafanızı karıştıracağım, sizi kandıracağım, öyle zannedeceksiniz, takip edeceksiniz. Bunları tartışacaksınız, ‘Bu mu acaba diyeceksiniz.’ O mu çıkacak onu bilmiyorum, ama anlatması çok keyifli, çok güzel” diyerek yeni romanının konusu hakkında ipuçları verdi.

Ümit, tarihsel romanları sadece geçmişi anlatmak için değil, bugünü anlamak için kaleme aldığını vurgulayarak, gelecekte, çok merak ettiği Selçuklular üzerine de bir roman yazma planlarından bahsetti. Ahmet Ümit, yeni romanının, doğum günü de olan 30 Eylül 2026’da çıkacağının müjdesini de verirken bu kez sloganlarının ise “Ölümsüz bir aşk için ölümsüz bir varlığı sevmen gerekir” olduğunu dile getirdi.

Ümit, söyleşinin ardından, okurlara kitaplarını imzaladı. Hayranları, kitap imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.