Her yıl Ekim ayında başlayan Green Card (DV Lottery) başvuruları, bu yıl 21 Ekim olmasına rağmen henüz erişime açılmadı. Resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar gecikmenin nedeninin sistemin bu yıl ilk kez ücretli hale gelmesi olabileceğini belirtiyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi için bekleyiş sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2026 yılı için yapılacak çekilişle 50 bin kişiye daimi oturma izni (Green Card) verilmesi planlanıyor.

Ancak her yıl olduğu gibi Ekim ayının ilk haftasında erişime açılması beklenen DV Lottery başvuru sistemi, bu yıl henüz aktif hale gelmedi. Başvuruların gecikmesine dair ABD makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

UZMANLAR: “GECİKMENİN NEDENİ ÜCRETLİ BAŞVURU SİSTEMİ OLABİLİR”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, bu yıl sistemde önemli bir değişikliğin gündemde olduğunu söyledi. Yörekli, “Normalde başvurular Ekim’in ilk haftasında başlar, Kasım’ın ilk haftasında sona ererdi. Ancak bu yıl sayfa hâlâ açılmadı. Görüştüğüm Türk avukatlar, sistemin bu yıl ilk kez ücretli hale geleceğini düşünüyor” dedi.

Yörekli’nin aktardığı bilgilere göre, başvuruların tarihinde ilk kez sembolik bir ücret karşılığı alınacağı konuşuluyor. Bu ücretin yaklaşık 1 dolar civarında olması bekleniyor.

Uzmanlara göre, daha önce tamamen ücretsiz olan başvuru sistemine yeni bir ödeme altyapısının entegre edilmesi, sürecin uzamasına neden olmuş olabilir.

Yörekli, “Muhtemelen bu ödeme yönteminin nasıl işleyeceğiyle ilgili teknik çalışmalar sürüyor. Henüz tamamlanmadığı için sayfa erişime açılmadı” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çekilişe yönelik herhangi bir duyuru yapmazken, Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı ve ücretli sistemin kesin olarak uygulanıp uygulanmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.