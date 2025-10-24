Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turuna katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaretlerin ardından Türkiye’nin bu üç ülke ile ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladı. Bakanlık, Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesinin yeni bir dönüm noktası olacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21–23 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman’da üst düzey temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği vurgulandı.

TÜRKİYE–KİK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Ticaret Bakanlığı, ziyaretin en önemli gündem maddesinin Türkiye–KİK Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olduğunu belirtti. Açıklamada, STA’nın sadece mal ticaretini değil, hizmetler, dijital ticaret ve yatırımları da kapsayacak şekilde geniş bir çerçevede yürütüldüğü ifade edilerek, “Kuveyt, Katar ve Umman’ın da üyesi olduğu Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin tamamlanması, tüm KİK ülkeleriyle ticaretimize yeni bir ivme kazandıracaktır.” denildi.

2024 yılında Türkiye’nin KİK ülkeleriyle 27,7 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığı hatırlatılan açıklamada, bu hacmin yüzde 16’sının Kuveyt, Katar ve Umman ile gerçekleştirildiği belirtildi. Ziyaret kapsamında Katar’da, Ticaret Bakanı Bolat ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faisal Al Thani arasında imzalanan Ortak Bakanlar Mutabakatı ile Türkiye-KİK STA müzakerelerinin hızlandırılması yönünde güçlü irade ortaya kondu.

“KALKINMA VİZYONLARI TÜRK MÜTEAHHİTLERİ İÇİN FIRSATLAR SUNUYOR”

Bakanlık açıklamasında, üç ülkenin ulusal kalkınma vizyonlarının Türk yatırımcı ve müteahhitleri için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekilirken bugüne kadar Kuveyt, Katar ve Umman’da 315 proje üstlenen Türk müteahhitlik firmalarının 37,5 milyar dolar değerinde iş yaptığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, üç ülke arasında haftalık 290 karşılıklı uçuş bulunduğunu hatırlatarak, ulaşım ağının ticari ilişkileri kolaylaştırdığını ifade edildiği açıklamada, “Ticaret odaları, ihracatçı birlikleri, iş konseyleri ve sektörel kuruluşlarımızın etkinliğini artırarak iş dünyalarını daha sık bir araya getireceğiz” denildi.

Bu arada Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca ikili ticaretle sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Bakanlık, Kalkınma Yolu Projesi ve Suriye’nin yeniden inşası sürecinin, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar için fırsat sunduğunu belirtti.

HEDEF: 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceği vurgulanarak, “Temel önceliğimiz, Devlet Başkanlarımız arasındaki yakın ilişkilerden güç alarak Kuveyt, Katar ve Umman ile ticaret hacmimizi 5’er milyar dolara çıkarmaktır. Bu hedef doğrultusunda toplam 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı amaçlıyoruz" denildi.