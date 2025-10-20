Eski Halk Eğitim Merkezi’nde bugün sabah 10.00’da başlayan kongrede oy sayımı saat 17.00’de yapıldı. 72 oyun atıldığı sandıktan 40 oy Av. Sercan Türker’e, 30 oy Haktan Yücel’e çıktı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.
Yeni Başkan Avukat Sercan Türker’in yönetim kurulunda Adil Uzunhan, Ernail Gözüaçık, Orhan Okumuş, Temel Gündüz, Hüseyin Gülhan, Kubilay Erel, Burhan Uzunhan, Mahmut Kemal Eraslan, Hakan İlhan, Ejder Karahan, Muhammet Koçan, Ahmet Kelleci, Hasan Pala, Ali Hakalmaz, Murat Çorlu, Savaş Tosun, Fatih Bayram, Ferhat Türk, Hüseyin Avni Türker, Salim Ceza görev aldı.
Disiplin kuruluna ise Bülent Aydemir, Hayrettin Kostik, Yaşar Türker, Hasan Güçlü, Ramis Katırcıoğlu, Oktay Özkul, Ali Nuri Durak, Reyhan Can, Deniz Aslan seçildi.
Genel Merkez delegeliğine de Maksut Erol ve Bülent Aydemir seçilen isimler oldular.