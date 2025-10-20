Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Bursa İl Kongresi demokrasi şöleni havasında gerçekleşti. Kongrede tek aday olan Nihat Yeşiltaş güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçildi.BURSA (İGFA) - CHP'nin 39. Olağan Bursa İl Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan Nihat Yeşiltaş güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçildi.

Divan Başkanlığını Ali Mahir Başarır'ın yaptığı genel kurulda, sahneye İmamoğlu'na özgürlük yazılı posterle çıkan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "1Bizler laik Türkiye Cumhuriyet'ini sonsuza kadar yaşatacağız. Onların mücadelesini yerde bırakmayacağız" dedi.

Yapılan seçimlerde tek listeli genel kurulda Nihat Yeşiltaş başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler yer aldı: