Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Gaziantep’te düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı çerçevesinde belediyeciliğe yönelik temaslarda bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen ve 11 ilin yer aldığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim alanındaki mesaisinde istişarelerde bulunarak belediyeciliğe yönelik faaliyetleri değerlendirdi.

İstişare ve değerlendirme toplantısında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkan Hüseyin Okandan ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği temaslarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in ev sahipliğinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda AK Parti İl Başkanımız ve AK Parti’nin hizmet belediyeciliği anlayışı ile kadim şehrimiz Kayseri’mize el ele, gönül gönüle birlikte hizmet ettiğimiz ilçe belediye başkanlarımızla birlikteyiz” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldıkları belediyecilik bayrağını yine onun vizyonu ile çok daha yukarılara taşımak gayretinde olduklarına işaret eden Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız belediyecilik bayrağını yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla çok daha yukarılara taşımak için 11 ildeki AK Partili belediye başkanlarımızla birlikte çok verimli bir toplantı geçiriyoruz. Burada karşılıklı yaptığımız istişarelerle AK Belediyeciliği şehirlerimizin her sokağına taşımak için yapabileceklerimizi tek tek planlıyoruz” diye konuştu.