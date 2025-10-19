Saadet Partisi Bursa Kadın Kolları, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda stant açarak resim sergisi düzenledi. İl Başkan Yardımcısı Betül Arakız, yaptığı basın açıklamasında, “Gıdada adalet olmadan, dünyada bereket olmaz” diyerek, açlık ve gıda israfına karşı bilinç ve irade çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Kadın Kolları, Birleşmiş Milletler’in her yıl farklı temalarla dikkat çektiği Dünya Gıda Günü’nde çarpıcı veriler sundu.

Bursa İl Başkan Yardımcısı Betül Arakız, her yıl 1 milyar insan yetersiz beslenirken, üretilen gıdanın üçte birinin çöpe gittiğini belirterek, "Bu, ekonomik bir dengesizlik değil, insanlığın vicdanını kanatan bir adaletsizliktir.” dedi. Açlığın yalnızca Afrika’da değil, Türkiye ve Bursa’da da yoksulluk ve ekonomik adaletsizlik nedeniyle kapıya dayandığını vurgulayan arakız, kadınların ekonomik zorlukları en yakından yaşadığını belirterek, “Kadınlar, mutfakta yangını hissediyor; çocuklarının tabağına koyamadıkları lokmanın ağırlığını omuzlarında taşıyor. Gıda meselesi, tarlada, markette veya sofrada değil, kalplerde ve zihinlerde çözülmeli.” dedi.

İsrafın sadece gıda kaybı değil, insan emeği ve geleceğinin ziyanı olduğunu ifade eden Arakız, gıda adaletsizliğine karşı bilinçli bir mücadele gerektiğini savundu. Arakız, “Bu adaletsizliğin sona ermesi için önce bilinç, sonra irade gereklidir. Artan gıda fiyatları aileleri zorlarken, çöpe atılan ekmekler, meyveler ve sebzeler vicdanları yaralıyor” dedi.