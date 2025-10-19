Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 sezonuna iki yeni oyunla merhaba dedi. Yeni sezonda hem yetişkinlere, hem de çocuklara hitap eden yapımlarla sahneye çıkan Şehir Tiyatrosu, sanatseverlere keyifli ve dolu dolu bir sezon sunacak.

DENİZLİ (İGFA) - Yeni sezonun açılışı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda sahnelenen “Sığıntılar” adlı oyunla gerçekleştirildi. Polonyalı yazar Slavomir Mrozek’in kaleme aldığı eser, mültecilik olgusunu farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Günümüz dünyasının en yakıcı konularından birini çarpıcı bir dille sahneye taşıyan oyun, seyircilerden tam not aldı.

‘SU PERİSİ LARA’ DA ÇOCUKLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU

Yeni sezonun ikinci oyunu ise minik tiyatroseverler içindi. Şehir tiyatrosunun üretim kadrosunda yer alan Önder Tahmaz’ın yazdığı, Ceyhun Atmaca’nın yönettiği “Su Perisi Lara” adlı çocuk oyunu da sahnelendi. Doğayı koruma, paylaşma ve dostluk temalarını eğlenceli bir hikâyeyle buluşturan oyun, küçük izleyicilerden büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon hem yetişkin hem de çocuk oyunlarıyla tiyatroseverlere sanat dolu günler yaşatmayı sürdürecek. Şehir Tiyatrosu ayrıca, sezon boyunca farklı sahnelerde Denizlililerle buluşacak ve turne programıyla kenti kültür-sanat alanında temsil edecek.