Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Mardin’de başladı.MARDİN (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin ilk gününde çocuklar, eğlenceli filmleri izleme fırsatı buldu.

Çocukları erken yaşta sanatın farklı boyutlarıyla tanıştırmayı amaçlayan 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Mardin’de kapılarını açtı. Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen film gösterimleri ile çocuklar keyifli anlar yaşadı.

22 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek festivalin ilk gününde Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, Benim Tatlı Diş Perim ve Kardeş Takımı 2 filmleri çocukların beğenisine sunuldu.

Çocukların sinemayla iç içe bir gün geçirmelerini sağlayan festivalin ilerleyen günlerinde birbirinden renkli filmler ve etkinliklerle sinema dolu anlar yaşanacak. Festival kapsamında çocuklarla buluşacak filmler arasında: “Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, Ejderham ve Ben, Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu, Cesur İtfaiyeci ve Karlar Kraliçesi ve Prenses” filmleri yer alıyor.