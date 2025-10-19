Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen tanıtım gezileri devam ediyor. Şehrin tarihi, kültürel ve doğal destinasyonlarının ziyaret edildiği programlarda SAÜ Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Öğrenci Topluluğu öğrencileri misafir edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi, kültürel ve doğal destinasyonlarına yönelik düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

Program kapsamında SAÜ Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu öğrencilerinin misafir edildiği gezilerde, İl Ormanı Tabiat Parkı, Geyve Alifuatpaşa’da yer alan2. Bayezid Köprüsü ve Ali Fuat Cebesoy müzesi, Pamukova Esentepe Park ve Tarihi Taraklı ilçesi ziyaret edildi.Şehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri görme fırsatı bulan öğrenciler, Osmanlı dönemi ve Helenistik döneme ait eserlere dair uzman rehberlerden bilgi aldı.

SONBAHARIN EŞSİZ TONLARI ARASINDA YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Bir diğer programda ise SAÜ Uluslararası Ticaret Öğrenci Topluluğu öğrencileri konuk oldu. Kuzey rotasına gerçekleştirilen gezilerde İl Ormanı Tabiat Parkı, Karasu Yenimahalle ve Acarlar Longozu ziyaret edildi. Günün ilk programında İl Ormanı’nda yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, Karasu Yenimahalle ziyaretinin ardından Türkiye’nin tek parça olan en büyük longozu olan Acarlar Longozunu gezdi.

Gün boyu devam eden gezilerde, öğrenciler sonbaharın eşsiz tonları arasında oldukça keyifli vakit geçirdi.