Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan ‘Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü’, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kulüp, her yaştan Mersinliyi bir araya getirerek hem dil pratiği hem de sosyal etkileşim fırsatı sunuyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmete sunduğu konuşma kulübünde katılımcılar yabancı dil konuşma pratiği yaparken; drama, dil oyunları, sunumlar ve grup çalışması gibi birçok etkinlik sayesinde hem eğlenip hem öğreniyor. Yabancı dil öğrenimini keyifli hale getiren kulüp, Mersinlilerin günlük yaşamda kendilerini daha rahat ifade etmelerine de olanak tanıyor.

Demir: “Amacımız, dil öğrenmeyi sosyal bir deneyime dönüştürmek”

‘Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü’ Sorumlusu Eren Demir, kulübün 2 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, “Amacımız; vatandaşlarımızın yabancı dil becerilerini geliştirirken, aynı zamanda sosyalleşmelerine olanak sağlamak. İngilizcenin yanı sıra Almanca en çok tercih edilen diller arasında yer alıyor. Kurslarımız 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza açık ve ücretsiz. Bu sayede her yaştan insanın bir araya geldiği, sıcak ve dinamik bir ortam oluşturduk” dedi.

Mercek Meslek Edindirme Merkezi’nde verilen teorik Almanca kurslarının ardından konuşma kulübü ile öğrenilen bilgilerin pekiştirildiğini belirten Demir, “Katılımcılar burada, daha önce öğrendiklerini pratiğe döküyor ve yabancı dil konuşma becerilerini geliştiriyor. Yurt dışına gitmek isteyenlerden, sadece hobi olarak yabancı dil öğrenenlere kadar çok geniş bir katılım var” diye konuştu.

Oruç: “Kursun ücretsiz olması, fırsat eşitliği açısından çok önemli”

‘Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü’nde görev yapan Yabancı Dil Öğretmeni Figen Oruç, kulübün kısa sürede büyük bir ilgi gördüğünü vurgulayarak, “Kulübümüzde hem Almanca hem de İngilizce konuşma etkinliklerimiz oluyor. Öğrencilerimizle sıcak bir ortamda, kaygı duymadan pratik yapabiliyoruz. Bu sayede yabancı dili kullanma becerileri çok hızlı gelişiyor” dedi. Kursun ücretsiz olmasının da fırsat eşitliği açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Oruç, “Ekonomik koşulları ne olursa olsun, herkesin bu eğitimlere katılabiliyor olabilmesi çok değerli. Özellikle üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, yabancı dil konuşma becerilerini geliştirmenin keyfini yaşıyor

Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Akademisyenlerinden Mesut Gül, Yabancı Dil Kursu’nda Almanca eğitimine 5 haftadır katıldığını belirterek, “Dersler çok samimi bir ortamda geçiyor. Hocamızın keyifli bir atmosfer oluşturması, öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. Yanlış yapma kaygısı olmadan konuşabiliyoruz. Bu da dil öğrenimini çok hızlandırıyor” dedi.

Eski dönem öğrencilerinden Nimet Öztürk Dinler, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ortam çok güzel, hocamızın enerjisi harika. Almanya’ya gitme hedefim var ve bu kurs bana büyük katkı sağladı. Her ne sebeple olursa olsun Almanca öğrenmek isteyen herkesi buraya davet ediyorum. Kesinlikle büyük kazanımlarla ayrılacaklardır” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Berkay Deniz, hem Almanca hem de İngilizce eğitimine katıldığını söyleyerek, “Bir üniversite öğrencisi olarak bu eğitimleri ücretsiz alabilmek, benim için çok büyük bir avantaj. Almancaya başlarken zorlanırım diye düşünüyordum, ama konuşma kulübüne geldikten sonra öğrenme sürecim çok hızlandı. Derslerin interaktif olması ve ortamın sıcaklığı da beni çok motive ediyor” diye konuştu.

Bir başka katılımcı Muhammed Seyfi Yüzügüleç ise kulüp sayesinde yabancı dil becerilerinin geliştiğini belirterek, “Daha önce Almancaya ihtiyaç duyacağım hiçbir ortamda bulunmamıştım. Hocamız bizi Almanca konuşmaya teşvik ediyor, hatta zorunlu kılıyor diyebilirim. Bu da yabancı dil becerimizi hızla geliştirmemizi sağlıyor. Herkese bu fırsatı değerlendirmelerini öneririm” dedi.