Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kentin 500 noktasında aynı anda çalışan Büyükşehir’in ekipleri biryandan da kırsal bölgelerdeki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.ERZURUM (İGFA) - Horasan ilçesine bağlı Aşağı Aktaş, Yukarı Aktaş, Sekman ve Yeşilöz grup yollarını da tamamlayan Büyükşehir’in ekipleri gece gündüz demeden ulaşım ağını konforlu bir hale getiriyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu görüşlere yer verdi: “Bizim için hizmetin sınırı, mevsimi ya da mesafesi yoktur. Şehrimizin merkezinde hangi özen ve kararlılıkla çalışıyorsak, aynı gayret ve titizlikle kırsal bölgelerimizde de hizmet üretiyoruz. Vatandaşımızın yaşadığı her yer, bizim için aynı değerdedir. Çünkü biz bu aziz şehre, merkezinden en ücra mahallesine kadar hizmet götürmeyi bir gönül borcu, bir vefa meselesi olarak görüyoruz. Kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin ulaşımdan tarımsal altyapıya, içme suyundan kanalizasyona kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz gece gündüz sahada… Horasan’dan Narman’a, Karaçoban’dan Oltu’ya kadar tüm ilçemizde, 500’ün üzerinde farklı noktada eşzamanlı olarak yürüttüğümüz çalışmalar, bu anlayışın en somut göstergesidir.”

“ULAŞIM AĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Başkan Mehmet Sekmen, hayata geçen yol projeleriyle kırsalda ulaşım ağının daha da güçlendiğini kaydetti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşağı Aktaş, Yukarı Aktaş, Sekman ve Yeşilöz grup yollarında yürüttüğümüz yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artık bu bölgelerde yaşayan hemşehrilerimiz daha güvenli, daha konforlu ve ulaşım açısından daha rahat bir ortama kavuştu. Bizim hedefimiz, şehir merkezinde hangi standart varsa, kırsalda da aynı kalitede hizmet sunmaktır. Bu doğrultuda, alt ve üstyapı yatırımlarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yollarımızı sadece ulaşım aracı olarak değil, medeniyetin, kalkınmanın ve kardeşliğin yolları olarak görüyoruz.”

Başkan Sekmen ayrıca, kırsal kalkınmanın Erzurum’un geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Ulaşım ağını güçlendirmek, kırsaldaki üreticilerimizin pazara erişimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek, Büyükşehir olarak en öncelikli hedeflerimizdendir. Bu anlayışla çalışıyor, hizmetin en güzelini, en kalitelisini her vatandaşımıza ulaştırmak için gayret ediyoruz.”