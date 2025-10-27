Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Fakir Baykurt Roman Yarışması’nın ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmanın bu yılki kazananı, Yazar İlhan Soytürk’ün “Unutulan İnsanlar” adlı romanı oldu.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, törende yaptığı konuşmada edebiyatın dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, “Fakir Baykurt Roman Yarışması, hem edebiyatımıza yeni soluklar kazandırıyor hem de halkın içinden doğan gerçek hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor” dedi.

Bu yıl 35 eserin başvurduğu yarışmada, seçici kurul "Unutulan İnsanlar" romanını; Türkiye'nin toplumsal gerçekliklerini sade ve akıcı bir dille anlatması, bireysel hikayelerin yanı sıra çevresel ve toplumsal sorunlara da ışık tutması nedeniyle ödüle değer buldu. Roman, Anadolu anlatı geleneğini çağdaş anlatım teknikleriyle harmanlaması ve birey üzerindeki toplumsal-siyasal etkileri gözlem gücüyle aktarması yönüyle de öne çıktı. Seçici kurulda Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt'un yanı sıra; yazar Öner Yağcı, şair ve yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ve yazar-eleştirmen Adnan Binyazar yer aldı. Törene Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, meclis üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILDIZ: “EDEBİYAT HALKIN HİKAYELERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, törende yaptığı konuşmada yarışmanın geleceğine dair umutlarını şu sözlerle dile getirdi; “Umarım bu yarışmamız bizden sonra da devam eder. Tüm çalışma arkadaşlarımızla bu konuda hemfikiriz. Edebiyat ve özellikle sanat, yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken önemli bir misyondur. Bu alanda umarım biz de örnek oluruz. Fakir Baykurt’un bıraktığı eserler ölümsüzdür ve bu ölümsüzlüğü yaşatmak hepimizin görevidir. Eğer dünyada güzellikler istiyorsak, edebiyata ve sanata daha fazla önem vermeliyiz. Fakir Baykurt Roman Yarışması, edebiyatımıza yeni soluklar kazandırırken halkın içinden doğan gerçek hikayeleri de gün yüzüne çıkarıyor. Bu anlamda, yarışmamızın bu yılki kazananı İlhan Soytürk’ü gönülden tebrik ediyorum.”

IŞIK BAYKURT’TAN VİDEO MESAJ

Ödül törenine video mesajıyla katılan Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, yarışmayı yıllardır sürdüren Çiğli Belediyesi’ne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı; “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Edebiyat, kültür ve sanat bugünlerde birer kaçış noktası, nefes alma durakları haline geldi. Bu alanda belediye olarak gösterdiğiniz çaba ve verdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Çiğli Belediyesi’nin bu desteğini gönülden takdir ediyorum. Fakir Baykurt’un adını yaşatan bu anlamlı ödül için teşekkür eder, ödülü kazanan İlhan Soytürk’ü içtenlikle kutlarım.”