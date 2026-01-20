Dün Erzurum tarafında yaşanan çığ felaketinin ardından yol uzun süre trafiğe kapalı kalmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise bu kez dağın Bayburt tarafına çığ düşmesi sonucu güzergâh yeniden araç geçişine kapatıldı. Böylece Kop Dağı’nın her iki tarafında da ulaşım kesintiye uğradı.

Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yüzlerce araç Aşağı Kop köyü mevkiinde bekletiliyor. Yetkililer yolun iki saate kadar açılacağı bilgisini veriyor. Karayolları ekipleri kar kütlelerini temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de teyakkuza geçti.

Güzergâhta bekletilen vatandaşların mağdur olmaması için seferber olan emniyet yetkilileri, araçları içerisinde mahsur kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Yolun, ekiplerin güvenli geçişi sağlamasının ardından tekrar trafiğe açılması bekleniyor.