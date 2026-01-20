Milletvekili Ateş Yaptığı açıklamada Bamsı Beyrek,Bayburt Kalesi,Bayburt Şehir Müzesi,Aydıntepe Teraltı Şehri için gerçekleşen çalışmalar için hayırlı osun dedi.

BAŞLATILACAK PROJELER

1.Bamsı Beyrek'in kültürel miras olarak tescillenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Türki Cumhuriyetler ile birlikte UNESCO'ya başvuru yapılmıştır.

2.Aydıntepe Yeraltı Şehrinin 2026 yılında ziyarete açılması için proje çalışmaları bitmiş olup, ödenek aktarımı yapılacaktır.

3.Bayburt Kalesi Kazı Çalışması projesi ve Bayburt Kale Surlarından Taş Düşmesini engellemek adına çalışmalar başlamıştır.

4.Bayburt Dede Korkut Kent Müzesinin Kültür Bakanlığına devredilmesi işlemleri başlatılmış olup, devir işlemleri tamamlandıktan sonra Bayburt Müze Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam edecektir.