Bursa'da Anahtar Parti Gürsu İlçe Başkanlığı, önceki akşam saat sonra ilçenin cadde ve sokaklarında faaliyet gösteren esnafların kapalı olan dükkan kapılarının altından zarf içerisinde siftah parası dağıttı.BURSA (İGFA) - A Parti Gürsu İlçe Başkanı Süleyman Ağırman ve ilçe teşkilatı tarafından zor günler geçiren esnafa anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi.

Akşam saatlerinde dükkanını kapatıp evine giden esnafların kapısının altından, üzerinde “Siftah bizden, bereketi Allah’tan” yazılı zarflar bırakın Ağırman ve teşkilatı, eşine az rastlanır bir programa imza atmış oldu.

Sabah dükkanını açan esnaf ise zarfı ve içerisinde bulunan notu görünce ilçe başkanlığına sıcak ve samimni geri dönüşler sağladı.

Anahtar Parti Gürsu İlçe Başkanı Süleyman Ağırman, bu çalışmanın partinin üretimden kazanan, emeğiyle ayakta duran esnafın her daim yanında olma anlayışının bir göstergesi olduğunu belirterek, Gürsu’da alın teriyle geçimini sağlayan her bir esnafın yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını söyledi.

Gürsu’nun ekonomisinin küçük esnafın gücüyle ayakta durduğuna dikkati çeken Ağırman, "Bizler esnafımızın her zaman yanındayız. Onların yaşadığı her sorunu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Amacımız, dayanışmayı büyütmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve bereketli bir ticaret ortamı oluşturmaktır.” dedi.

Anahtar Parti Gürsu İlçe Başkanlığı, esnafın ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğini iletti.