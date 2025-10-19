Yıllık 70 milyar dolar mobilya ithal eden Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatını artırmak isteyen Türk mobilya sektörü, Amerika Birleşik Devletleri’nin ev mobilyası ve dekorasyon alanındaki en büyük çevrimiçi perakendecisi ve dünyanın önde gelen tedarik platformlarından olan Wayfair’i İzmir’de ağırladı.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı destekleri ve Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz organizasyonunda Birliğimiz üyeleri ile buluşan Wayfair satın alma yetkilileri 14 Türk mobilya üreticisiyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Wayfair firmasının 2002 yılında Boston, Massachusetts’te kurulduğunu, yaklaşık 11,9 milyar ABD doları yıllık geliri ve 13.500 çalışanı ile küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini dile getiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, firmanın Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold gibi markalarıyla farklı pazarlara hitap ettiğinin altını çizdi.

ABD’YE MOBİLYALARIMIZI YÜZDE 80 DAHA KATMA DEĞERLİ İHRAÇ EDİYORUZ

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine işaret eden Güngör, “Türkiye günümüzde 4,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Hedefimiz 2025 yılında 5 milyar doları aşmak. Ortalama ihraç fiyatımız 3,5 dolar seviyesindeyken, ABD’ye mobilya ihracatında Türkiye genelinde 5 doları, Ege Bölgesi’nden ABD’ye yapılan ihracatta 6 doları aşıyoruz. Wayfair ve diğer ABD firmalarıyla temaslarımızı sıklaştırıp ABD’ye 137 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızı orta vadede 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz” dedi.

Wayfair yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde Wayfair’in Türkiye’de ofis ve şirket açma kararı aldığını kendilerine ifade ettiğini vurgulayan Güngör sözlerini şöyle tamamladı: “Wayfair Türkiye’den daha fazla ürün tedarik etmek istiyor. Firmanın Türk firmalarıyla daha fazla ve uzun soluklu iletişim kurması ve tedarik yöntemlerini daha fazla firmaya aktarabilmesi için online toplantı ve webinarlar planlıyoruz. Bugün 14 firmamız Wayfair ile ikili görüşme yaptı ancak ilerleyen süreçte bu halka çok daha genişleyecek.”