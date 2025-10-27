Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile Türk-Alman İş İnsanları Derneği (TDU-NRW e.V.) iş birliğinde “Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Odağında: Almanya’da Yatırım ve Şirket Kurmanın Avantajları” başlıklı bilgilendirme semineri düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Egeli ihracatçılar, Almanya’nın en güçlü sanayi ve ticaret bölgelerinden biri olan Kuzey Ren Westfalya (NRW) Eyaleti’nin; yatırım ortamı, şirketleşme süreçleri, hukuki ve mali teşvikleri, lojistik altyapısı ve Türk firmaları için sunduğu rekabet avantajları detaylı olarak ele alacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Almanya'nın yalnızca Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim, teknoloji ve nitelikli istihdamın merkezi konumunda olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyük sanayi bölgelerinden biri Kuzey Ren Westfalya ise bu gücün kalbidir. Türk firmalarının bu bölgede yatırım yapması; ihracatlarını büyütmeleri, Avrupa pazarında kalıcı bir yer edinmeleri ve markalaşma süreçlerini hızlandırmaları açısından büyük önem taşıyor" dedi.

EİB olarak, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde var olabilmeleri için bilgiye erişimlerini kolaylaştırmaya, stratejik ortaklıklar kurmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Sertbaş, "Bu program ile; Türk firmalarının Almanya’da yatırım ve şirket kurma süreçlerine dair net ve doğru bilgiye ulaşması, NRW eyaletinin sanayi, teknoloji, lojistik ve iş gücü altyapısının değerlendirilmesi, Almanya pazarında rekabet gücünü artıracak stratejik adımların belirlenmesi, Türk ve Alman iş dünyası arasında yeni köprüler kurulması hedefleniyor.” diye konuştu.

Ücretsiz seminer, EİB Hizmet binası 7. Kat Konferans Salonunda 31 Ekim 2025 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.