Türkiye’nin dört bir yanından gelen YESİDEF üyeleri, BTSO’nun nitelikli istihdama yönelik örnek projesi Mutfak Akademi’yi yerinde inceledi. “Gelecek Mutfakta Pişiyor” mottosuyla hizmet veren merkez, hem Bursa’nın vizyonunu hem de sektörün geleceğini şekillendiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yiyecek-içecek sektörünün nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla kurulan BTSO Mutfak Akademi, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) üyelerini ağırladı.

Ziyarette YESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Sedat Zincirkıran ve sektör temsilcileri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen ev sahipliğinde tesiste incelemelerde bulundu. Etkinlik kapsamında katılımcılar, coğrafi işaretli “Bursa Cantığı” yapımını deneyimledi.

“BURSA’NIN ÜRETİM GÜCÜ VE VİZYONU YANSIYOR”

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, Mutfak Akademi’nin ortak akıl ve vizyonun bir ürünü olduğunu belirterek, “Yılda yaklaşık 600 öğrencinin yetiştiği bu merkez, nitelikli insan kaynağı oluşturma konusunda örnek bir model. Bursa’nın üretim gücü ve vizyonu burada hayat buluyor.” dedi. Bozdağ, Mutfak Akademi’nin bugün sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en büyük eğitim mutfağı haline geldiğini vurguladı.

Sektörün duayen isimlerinden Sedat Zincirkıran ise merkezin donanımı ve vizyoner yapısının uluslararası ölçekte örnek teşkil ettiğini söyleyerek, “Bu tesisten yetişecek gençlerin sektöre büyük değer katacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“İNSANA YATIRIM ODAKLI BİR YAKLAŞIM”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO’nun tüm sektörlerde insana yatırım odaklı çalıştığını belirterek, “Mutfak Akademi, gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirerek onları üretim hayatına kazandırıyor. YESİDEF üyelerinin desteği bu vizyonun büyümesine güç katacaktır.” dedi.

Modern altyapısı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla hizmet veren BTSO Mutfak Akademi, aşçılıktan pastacılığa, baristalıktan servis görevliliğine kadar 10’dan fazla alanda eğitim veriyor. “Gelecek Mutfakta Pişiyor” anlayışıyla yola çıkan merkez, Türkiye’nin gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründe küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.