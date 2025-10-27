TÜİK’in Ekim 2025 verilerine göre, sektörlerde güven endeksleri farklı yönlerde hareket etti. İnşaat sektörü gerilerken, perakende ticaret sektörü yükseldi; hizmet sektöründe ise hafif bir düşüş yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Ekim ayı verilerine göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin güven endekslerinde dalgalanmalar görüldü.

Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 110,7’ye geriledi. Perakende ticaret sektörü ise yüzde 3,7’lik artışla 113,2 seviyesine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 5,3 düşüşle 83,7’ye indi.

Uzmanlar, inşaat sektöründeki düşüşün ekonomik yavaşlamayı yansıtabileceğini belirtirken, perakende ticaretteki artışın tüketici talebindeki toparlanmanın işareti olduğuna dikkati çekildi.