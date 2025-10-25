Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom’da, CEO’luk görevine Ebubekir Şahin getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevinde bulunan Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuna yönelik çalışmalarına liderlik edecek.ANKARA (İGFA) - Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu yaptığı açıklamada; “Türk Telekom’da 6 yılı aşkın süredir CEO olarak görev yapan ve sektörün önemli kilometre taşlarında şirketimize önemli katkılar sunan Ümit Önal’a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO’muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir” dedi.

185 yıldır iletişimin her dönemine liderlik eden, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom’un CEO’luk görevini 24 Ekim 2025 itibariyle Ebubekir Şahin yürütecek.

Yatırımlarını, ülke ekonomisine ve istihdama katkılarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, “Ülkemizin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Türk Telekom ailesinin 34 bini aşkın çalışanıyla, 81 ilin her köşesinde çalışıyoruz. Telekomünikasyon sektörünün önemli kilometre taşlarında şirketimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiren Ümit Önal’a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimize katkıları sürecek Önal’a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO’muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir” dedi.