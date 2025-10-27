Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına bir yeni rota daha ekledi. Hendek kırsalı için önemli bir geçiş güzergâhı olan 7,5 kilometrelik Soğuksu–Hacıkışla–Yeşilyurt (Uzunçarşı) yolunun 2 bin metrelik bölümü yeni yüzüne kavuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Planlanan program dâhilinde Akyazı’daki asfalt çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Hendek etaplarına başlayarakHendek’teki grup yollarını konforlu hale getirecek.

7 bin 500 metrelikSoğuksu–Hacıkışla–Yeşilyurt (Uzunçarşı)grup yolunda çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin metrelik kısmı konforlu, güvenli ve hızlı hale getirdi.5 buçuk kilometrelik kalan bölümde ise hummalı bir çalışma devam ediyor.

Etaplar halinde devam eden çalışmaların devamı gelecek ve Hendek’in ulaşım altyapısı güçlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Hendek’te hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Hendek ilçe merkezinde yeni yüzüne kavuşturduğumuz Remziefendi, Beştepeler ve Şehit Gaffar Okan Caddelerinden sonra Hendek kırsalında çalışmalarımızı başlattık. 7 bin 500 metrelik Soğuksu–Hacıkışla–Yeşilyurt (Uzunçarşı) grup yolumuzun 2 bin metresinde asfalt serim işlemlerimizi tamamladık. Etaplar halinde devam edecek çalışmalarımız ile Hendek ulaşımına güç katmaya devam edeceğiz” denildi.