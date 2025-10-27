İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü keserek saldıran K.İ.K. isimli şahıs, emniyet ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Trafikte şehir eşkıyalarına asla müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kadın sürücüye saldıran trafik zorbasına yönelik gereğinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında yeni Trafik Kanunu Teklifinin yasalaşmasıyla birlikte bu tür sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacağını belirterek, “Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.” dedi.

Bakan Yerlikaya, teklif kapsamında saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere uygulanacak 180 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması, aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesine yönelik yaptırımları da sıralayarak, kararlılık mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1982754710521090197

Trafikte şiddet ve zorbalığa karşı sıfır tolerans gösterileceğini vurgulayan Bakan yerlikaya, “Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, şehir eşkıyası gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönen bu kişiler bizden kaçamayacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, bu tür olayların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi ve “Biz gereğini yaparız” dedi.