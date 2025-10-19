Dikkat ekonomisinin yanı sıra duygu pazarlaması kavramına değinen bilişim uzmanları, verinin her şeyin merkezinde olduğunu, ancak günün sonunda insanın kalbine dokunabilen, duygu yaratabilen markaların kazandığına dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Pazarlama sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren Global Marketing Summit 2025, 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da “Yapay Zeka ile Dönüşüm ve İnsan Odaklı Pazarlama” temasıyla bu yıl da pazarlama dünyasının nabzını tuttu.

MooF Digital Agency CEO’su Yasin Kaplan konuşmasında, dijital pazarlamanın geleceğini şekillendiren en önemli unsurun “dikkat” olduğunu vurguladı.

“Günümüzde verinin çok değerli hale geldiğini, ancak markaların başarısında duygulara dokunmanın belirleyici rol oynadığını ifade eden Kaplan, “Teknoloji, makineler ve algoritmalar gelişiyor ama duygulara dokunabilen markalar her zaman kazanıyor. Yapay zekâ veriyi işleyebiliyor ancak duyguları henüz anlayamıyor. Gelecekte dikkat ekonomisini duygularla birleştiren markalar fark yaratacak” dedi.

Kaplan sunumunda ayrıca dijital pazarlamada yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına da değindi. Hedefleme algoritmalarının nasıl çalıştığını, yapay zekânın kampanya performansına nasıl katkı sağladığını örneklerle anlattı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği oturumda, kısa bir yapay zekâ workshop’u da gerçekleştirildi. Dijital pazarlama sektöründe kullanılabilecek bazı yapay zekâ araçlarını uygulamalı olarak tanıtıldı. Kaplan, bu araçların kullanıcı dikkatini çekme ve etkileşim oranlarını artırma konusunda sağladığı avantajları anlattı.

Katılımcıların dikkat ekonomisi, duygu pazarlaması ve gelişen yapay zekâ teknolojileri konularında yönelttiği sorular, dijital pazarlamanın geleceğine dair merakı da ortaya koydu.