Bursa'da Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NKT) 2025-2026 Tiyatro Sezonu’na “Lüküs Hayat” müzikali ile perde açıyor. 25 Ekim’de Nazım Hikmet Kültürevi’nde prömiyer yapacak olan oyunun, yönetmenliğini Oğuz Utku Güneş üstleniyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun unutulmaz klasiklerinden olan “Lüküs Hayat” ile yeni sezona başlıyor. Rey Kardeşlerin hafızalara kazınan ölümsüz eseri, 25 Ekim’de Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek prömiyerle seyirciyle buluşacak.

1933’te bestelerini Cemal Reşit Rey’in, güftelerini ise Ekrem Reşit Rey’in yaptığı “Lüküs Hayat” müzikali, Oğuz Utku Güneş tarafından yeniden yorumlanarak yönetiliyor. Güncel metin Oğuz Utku Güneş’in yanı sıra Arzu Daştan Mutlu ve Gökçe Işıl Tuna tarafından kaleme alındı. Oyunun Müzik Direktörlüğünü Nadir Kaya, Koreografını Pınar Ataer, Sahne Tasarımını Samet Sert, Kostüm Tasarımını ise Deniz Göl yapıyor.

Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularının rol alacağı “Lüküs Hayat” müzikali; müzik, dans, ve mizah dolu sahneleri ile izleyenleri hem güldürüp hem de düşündürürken; farklı sahne tasarımıyla da ilgi uyandıracak.

25 Ekim Cumartesi günü prömiyer yapacak olan oyunun biletlerine ise, bilet.nilufer.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.