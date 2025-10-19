Edirne'de AK Parti İpsala Danışma Meclisi İl Başkanı Belgin İba'nın başkanlığında toplandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala AK Parti ilçe başkanlığında yapılan toplantı sonrası konuşan İl Başkanı Belgin İba, “İstişare eden isabet eder.” anlayışıyla sürdürdüğümüz danışma meclislerimizde olduğu gibi, bu toplantımızda da teşkilat çalışmalarımızı değerlendirip yeni dönem hedeflerimizi ele aldık. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için İlçe Başkanımız Sn. Erhan Demir’e ve tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya İlçe Başkanı Erhan Demir, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, önceki dönem ilçe başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve Parti üyeleri katıldı.