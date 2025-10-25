Oluşumunun beşinci yılını ‘SARMAL’ adlı sergisiyle taçlandıran ‘BİZ’ Kadın Fotoğraf Grubu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Sanatseverlerin ve fotoğraf dostlarının yoğun ilgi gösterdiği serginin geçen günkü konuğu Orhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necla Orhan oldu. Fotoğraf sanatına gönülden yaptığı katkılar ve hayata geçirdiği projelerle sanatın birleştirici gücüne olan inancını bize gösteren Orhan, ‘SARMAL’ sergisinin temasını ve tekniğini çok farklı bulduğunu, kadın dayanışmasının güzel bir örneğinin sergilendiğini dile getirdi.

Serginin diğer konuğu Orhan Holding Yönetim Kurulu Asistanı Sn. Ayşen Küçüka ise ‘Orhan Holding olarak sanatı toplumsal gelişimin önemli bir unsuru olarak görüyor, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz’ dedi.

Küratör Aylin Kırgözoğlu ve ‘BİZ’ Kadın Fotoğraf Grubu üyelerinin ev sahipliğinde ziyarete açık olan ‘SARMAL’ sergisi 3 Kasım 2025 tarihine dek Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde seyircisiyle buluşmaya devam edecek.