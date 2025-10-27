Huawei, Paris'te düzenlenen Network X 2025'te 'En Yenilikçi Optik Taşıma Kullanım Örneği', 'Fiber Ağlar için En İyi Ağ Yapay Zeka Çözümü' ve 'Üstün Yeşil Fiber' kategorilerinde ödül kazandı. Bu ödüller, Huawei'nin tüm optik ağlardaki güçlü teknolojisini, sürekli inovasyonunu ve pazar liderliğini yansıttı.PRNewswire / PARİS (İGFA) - Huawei, ultra yüksek hızlı ağların inovasyonunu ve gerçek dünyada benimsenmesini sağlayarak optik iletimde öncülük etmeye devam ediyor. Huawei, 400G/800G ve B1T ultra yüksek hızlı iletim, C+L-bant ultra geniş spektrum ve uçtan uca OXC anahtarlama gibi temel teknolojilerde çığır açarak sektördeki yükseltmeleri zorluyor ve performans sınırlarını aşıyor.

Huawei'in ultra geniş bant veri merkezi ara bağlantısı ve kayıpsız iletim gibi en son teknolojilerdeki etkileyici ilerlemesi, bilgi işlem gücünün planlanmasını ve işbirliğini hızlandırıyor. Huawei, bilgi işlem kaynaklarının bölgeler arasında serbestçe hareket etmesini sağlayarak her yerde bulunan, verimli tedarik sağlanmasına yardımcı oluyor ve gelişen dijital ekonomi için sağlam bir temel atıyor. Huawei, üstün performansı sayesinde bir kez daha "En Yenilikçi Optik Taşıma Kullanım Örneği" ödülünü kazandı.

Akıllı teknolojilerle güçlendirilen Huawei, HBB deneyim operasyonu için Premium Geniş Bant çözümünü tamamen yükseltti. Sektörün ilk Müşteri Deneyimi Endeksi (CEI) sistemi, kullanıcı deneyimini ölçülebilir ve görünür hale getirerek uzun süredir devam eden bir sorunu çözüyor ve taşıyıcıların hizmet kalitesini optimize etmesine yardımcı oluyor. Ev geniş bant operasyonunun "akıllı beyni" olarak hareket eden HBBMaster, karmaşık sorunları otomatik olarak teşhis etmek ve daha iyi kullanıcı deneyimleri için hızlı, uygulanabilir çözümler sunmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır. Bu iki yenilik birbirini tamamlayarak trilyon dolar seviyesindeki ev geniş bant pazarında yeni büyüme fırsatları yaratıyor ve Huawei'ye "Fiber Ağlar için En İyi Ağ Yapay Zeka Çözümü" ödülünü kazandırıyor.

Huawei, akıllı erişim ağları için yeşil enerji verimliliği ve akıllı İşletme ve Bakım alanlarında da adımlar atarak bu alandaki yenilikleri desteklemeye devam ediyor. Optik hat terminalleri (OLT'ler), optik ağ terminalleri (ONT'ler) ve ağ yönetim sistemlerinde uçtan uca inovasyon sayesinde Huawei, "Üstün Yeşil Fiber" ödülüyle onurlandırıldı. Huawei'in akıllı OLT platformu, trafik seviyesinden sistem seviyesine kadar güç verimliliğini optimize etmek için çok seviyeli, ince taneli dinamik enerji tasarrufu teknolojilerinden yararlanıyor. Bu, ekipman odalarındaki atıl cihazların enerji tüketimini önemli ölçüde azaltarak daha yeşil ağlara ve daha düşük karbon emisyonlarına katkıda bulunur. Huawei'in ONT'si, yoğun olmayan saatlerde kullanıcı deneyiminden ödün vermeden güç tüketimini otomatik olarak azaltabilir. Evde enerji verimliliğini artırmanın daha akıllı bir yoludur. Ayrıca Huawei'nin yönetim sistemi, operatörlerin gerçek zamanlı trafik ve cihaz durumuna göre ağ enerji verimliliğini dinamik olarak optimize etmelerine yardımcı oluyor. Tüm ağda enerji tasarrufu politikalarının otomatik olarak dağıtılmasını ve rafine edilmesini sağlayarak optik ağları daha yeşil, daha verimli bir geleceğe doğru yönlendirir.

Huawei Optik İş Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Kim Jin, bu ödülleri kazandıktan sonra şunları söyledi: "Huawei, tüm optik ağ evrimini ilerletmeye ve sürekli inovasyonu teşvik etmeye kararlıdır. İleriye baktığımızda Huawei, akıllı çağın yeni zorluklarını ve fırsatlarını kucaklamak, yeni büyümenin kilidini açmak ve birlikte akıllı bir dünya inşa etmek için küresel operatörlerle çalışmaya devam edecek."