Bursa’da faaliyet gösteren Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yeniden Başkan seçilen Hüsamettin Akyıldız, çözülmeyen sorunları işaret etti.BURSA (İGFA) - 2017 yılında kurulan Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği’nin Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Osman Onat Çetinkaya’nın yaptığı Genel Kuruldaki oylama sonucunda Hüsamettin Akyıldız, yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİREYLER…

8 yıl önce anlamlı bir yolculuk için ilk adımı atarak Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneğini kurduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Derneğimizi; özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin başta özel eğitim hakları olmak üzere tüm haklardan zamanında, kesintisiz ve uygun ortamlarda yararlanmalarını sağlamak, sosyal hayata uyumlarını desteklemek ve kendi kendilerine yetebilen üretken bireyler haline gelmelerine katkı sunmak amacıyla kurduk. Bu doğrultuda ilgili bireyleri; resmi ve özel kuruluşları bilgilendirmek, önerilerde bulunmak, iş birliği yapmak ve projeler geliştirerek onların dünyanın en değerli, saygın ve mutlu insanları olmalarını hedefliyoruz.” diye konuştu.

‘HÂLÂ ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR VAR’

Özel eğitim alanında geçmişten bugüne önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak hâlâ çözülemeyen ve yeni ortaya çıkan sorunların bulunduğunu da vurgulayan Akyıldız, çözüme kavuşturulması gereken sorunları şu şekilde sıraladı:

1-Devletin özel gereksinimli çocuklara haftada iki seans olarak sağladığı eğitim desteği yetersiz.

2-Özel eğitim gerektiren birçok çocuk, okul öncesi eğitimden mahrum kalıyor.

3-Binalar ve caddeler, erişilebilirlik açısından yeterli değil.

4-İstihdam konusunda adaletsizlikler yaşanıyor. Her engel grubuna ayrı bir kontenjan ayrılmalı.

5-18 yaşına kadar raporlu olarak eğitim alan özel gereksinimli bireyler, 18 yaşından sonra raporlarının iptal edilmesi nedeniyle engelli istihdamından yararlanamıyor.

6-Engelli ulaşım kartlarının her ilde geçerli olmaması, seyahatlerde ciddi sıkıntılara neden oluyor.

7-Ömür boyu kalıcı rahatsızlığı bulunan bireylerden her yıl sağlık raporu istenmesi mağduriyete yol açıyor.

8-Örgün eğitime devam eden özel gereksinimli çocuklar daha fazla desteklenmeli.