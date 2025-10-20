AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Karesi ilçesinde esnaf, üretici/çiftçi ve vatandaşlarla bir araya geldi.BALIKESİR (İGFA) - Gün boyu süren programlarda şehit ailesini ziyaret eden, modern sulama yatırımlarını inceleyen Canbey, Balıkesir’in kalkınma sürecine katkı sağlayan projeleri yerinde değerlendirdi.

ESNAFLA GÖNÜL BAĞI

Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi ilçesi merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Canbey, “Bir çay eşliğinde paylaşılan muhabbetin, bir tebessümle söylenen ‘hoş geldiniz’in değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Bizim gücümüz de, inancımız da bu gönül bağından geliyor.” dedi. Tüm esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

Program kapsamında, 2007 yılında Ardahan Göle’de terör saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Turgay Açıkgöz’ün eşi Zeynep Açıkgöz evinde ziyaret edildi.

Milletvekili Canbey, “Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MODERN SULAMA YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ

Milletvekili Canbey, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Tahsin Mutluhan, Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanvekili Ayşenur Kaya Aydoğan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte İbirler, Halkapınar ve Ovacık mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretlerde DSİ Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ve ekibi de hazır bulundu.

• İbirler Mahallesi’nde, 464 hektarlık tarım arazisini kapsayan mevcut sulama sistemi modern prensiplere uygun şekilde yenilendi. Açık kanal sistemi, basınçlı borulu sisteme dönüştürülerek su tasarrufu ve verimlilik sağlandı.

• Halkapınar Mahallesi’nde, 126 hektar alanı kapsayan sulama altyapısı yenilendi. Canbey, “Yeni sistemle hem su tasarrufu sağlanacak hem de üreticimizin verimi artacak.” diyerek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

• Ovacık Mahallesi’nde ise mevcut sulama altyapısının modern sisteme dönüştürülmesi için proje çalışmalarının başlatılacağı müjdesi paylaşıldı. Canbey, “Üreticimizin emeğini kolaylaştıracak, verimliliği artıracak her adım kırsal kalkınmamız açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Programlarının ardından değerlendirmede bulunan Milletvekili Mustafa Canbey, kırsal kalkınmanın Balıkesir’in öncelikli hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekti:

“Üreticimizin emeğini kolaylaştıran, verimi artıran her yatırım, şehrimizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bizim işimiz sadece hizmet değil, aynı zamanda bu topraklara olan vefamızı göstermektir.”