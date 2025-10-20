Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kentimizde yaşanan su kesintileri, belediyenin su kıtlığına yönelik aldığı önlemler ve barajlardaki son duruma ilişkin basın açıklaması düzenlendi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı'nda düzenlediği basın toplantısında, su kıtlığına yönelik önlemleri açıklarken, barajlardaki son duruma ilişkin de bilgi verdi.

Başkan Bozbey, Çınarcık Hattı’nda Mudanya ve Karacabey’e su aktarımı yapması için çalışmalar yapıldığını duyurdu.

“Çınarcık Barajı, yalnızca Bursa'nın merkezine su sağlamayacak; aynı zamanda Görükle su deposuna da aktarım hattı üzerinde çalışıyoruz" diyen Başkan Mustafa Bozbey, " Sosyal medyada "proje durdu" gibi iddialar çıktı, ancak proje tamamlandı. Kentin içine gelecek olan isale hattı yüzde 90 oranında tamamlandı. Şu anda Görükle’deki depoya ulaştırıyoruz. Bu hat sayesinde, Mudanya'ya da Çınarcık Barajı'ndaki suyu götürmeyi planlıyoruz. Bu çalışma devam ediyor" dedi.

Mudanya'ya cazibeyle Çınarcık Barajı'ndaki suyu hattan taşıyarak yılda yaklaşık 50 milyon TL tasarruf yapmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Bozbey, "Bu tasarruf, şu anda Mudanya'ya su basmak için Çağrıçalı'ndaki pompa istasyonundan elektrik enerjisiyle yapılan su basımını ortadan kaldıracak. Ayrıca, Çınarcık Barajı isale hattından Karacabey ilçesine de su götürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.