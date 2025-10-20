CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, 11. Olağan İl Kongresi sonrası tekrar başkan seçildi. Dağıstanlı, "Kongre sürecimiz tamamlandı, şimdi el ele mücadele zamanı" dedi. Kongreye Aylin Nazlıaka başkanlık etti, geniş bir katılım sağlandı. "Koltuklar değil, sorumluluklar kutsaldır" mesajı verildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, partisinin 11. Olağan İl Kongresi’nin ardından yaptığı açıklamada, il delegelerinin oylarıyla yeniden il başkanlığı görevine seçildiğini duyurdu.

Dağıstanlı, kongrenin CHP Düzce Örgütü’nün ilçe kongreleriyle birlikte tamamlayıcı bir süreç olduğunu belirterek, “İl kongremiz ile birlikte kongreler sürecimizi başarıyla tamamladık. Şimdi el ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte çalışma zamanı” dedi.

KONGREYE YOĞUN KATILIM

Düzce’de gerçekleştirilen il kongresine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Milletvekili Talih Özcan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İl Genel Meclisi Üyesi Burhan Ustabaş, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katılım gösterdi.

Kongre, divan başkanlığı görevine delegelerin oylarıyla seçilen Aylin Nazlıaka yönetiminde gerçekleştirildi. Eski İl Başkanı Semih Cemşit ile birlikte örgütün önüne çıkarak delegelerin iradesine başvurduklarını belirten Dağıstanlı, “CHP Düzce İl Başkanlığı görevini yeniden üstlenerek örgütümüzün emanetini aldık” ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı, kongre sonrasında yaptığı açıklamada, CHP içindeki yarışın bir rekabet değil, ortak bir mücadele olduğunu vurgulayarak, “Bizler için rakiplik değil, aynı davaya omuz vermek esastır. Aday olan tüm yol arkadaşlarımızın emekleri değerlidir. Bu mücadele ortak bir yolculuktur. CHP’de koltuklar değil, sorumluluklar kutsaldır. Bu görev kişisel bir makam değil, örgütümüzün mücadelesini büyütme sorumluluğudur.” dedi.

“KAZANAN CHP’NİN ÖRGÜTLÜ İRADESİDİR”

Kongrenin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Dağıstanlı, kazananın CHP örgütü olduğunu belirtti. “Bu kongrede kazanan ya da kaybeden yoktur; kazanan CHP’nin örgütlü iradesi, kazanan Düzce olmuştur" diyen Dağıstanlı, "Bugün itibarıyla yeni bir döneme adım atıyoruz: Kırgınlık değil dayanışma, rekabet değil yoldaşlık, beklemek değil mücadele zamanı. Kapılarımız herkese açıktır; bu örgütte kimse dışarıda değildir" diye konuştu.

Dağıstanlı, açıklamasını, “CHP Düzce Örgütü, halkın iktidarı için yeniden yola çıkmıştır. Bu yol yürünecek değil, hep birlikte kazanılacaktır” sözleriyle sonlandırdı.