Kayseri Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile örnek bir projeye imza atıyor.KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşık 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern tesis, tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi süreçleri en profesyonel şekilde yürütmek üzere tasarlandı. Tesis, hem doğal yaşam alanları hem de modern konfor alanlarıyla, sokak hayvanlarına adeta beş yıldızlı bir otel konforu sunacak.

Erkilet Generalemir Mahallesi’nde yükselen tesisler, tamamlandığında sadece Kayseri’ye değil, Türkiye genelinde örnek gösterilecek bir merkez olacak. Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde belediyecilik hizmetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tesis de, şehrimizin hayvan refahı alanındaki en iddialı projesi olacak ve Kayseri’ye yeni bir değer katacak.”

Başkan Çolakbayrakdar, özellikle sokak hayvanlarına yönelik 2017 yılında hayata geçirilen Küçük Dostlar Ambulansı ve Kedi Kasabası gibi birçok örnek uygulamanın ve projenin Türkiye’ye örnek teşkil etmesinden gurur duyduklarını ifade ederek, “Sokak hayvanlarımızın doğal yaşam alanlarıyla iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için titizlikle çalışıyoruz. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni tasarlarken, onların ihtiyaçlarını en ince detayına kadar düşündük. Tesisimizde yaklaşık 1.500 metrekarelik özel doğal yaşam alanı bulunuyor.

Burada özgürce dolaşabilecek ve oynayabilecekler. Modern kliniklerimiz, veteriner hizmetlerimiz ve rehabilitasyon alanlarımız sayesinde; tedavi, barındırma, rehabilite etme ve sahiplendirme gibi tüm süreçler eksiksiz şekilde yürütülecek. Belediyecilik hizmetlerinde her zaman en iyisini hedefliyoruz. Sadece Kayseri’de değil, Türkiye genelinde örnek olacak bir tesis inşa ediyoruz. Sokak hayvanlarımız için en modern, en kapsamlı ve en güvenli yaşam alanını oluşturmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Allah nasip ederse, kısa süre içerisinde şehrimize bu güzelliği kazandırmış olacağız.” diye konuştu.