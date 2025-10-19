Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 22. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Bilge Kral” lakaplı lideri rahmet ve saygıyla anarak, onun adalet, özgürlük ve insan onuru mücadelesinin daima hatırlanacağını belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, ‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 22. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.Adalet, özgürlük ve insan onuru için verdiği mücadele daima hatırlanacaktır.Mekânı cennet, ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?

Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosanski Šamac kasabasında doğdu. Mustafa İzzetbegoviç ve Hiba'nın (doğumdaki soyadı Džabija) beş çocuğundan (iki oğlu ve üç kızı) üçüncüsüydü

1992'de yeni bağımsızlığını kazanan Bosna-Hersek cumhurbaşkanlığı konseyinin ilk başkanı olan Boşnak siyasetçi, avukat, İslam filozofu ve yazardır. 1996 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra 2000 yılına kadar görev yapan Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı üyesi oldu. İzzetbegoviç, Demokratik Eylem Partisi'nin kurucu ve ilk başkanıydı. Aynı zamanda birçok kitabın da yazarıydı, en önemlisi Doğu ile Batı Arasında İslam ve İslam Deklarasyonu idi. İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003 tarihinde 78 yaşında Saraybosna'da hayatını kaybetti.