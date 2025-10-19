İzmir Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Her sene 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü için Narlıdere’de de kutlama programı düzenlendi. Muhtarlar için ilk tören ilçe protokolünün katılımı ile Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Törene Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, mahalle muhtarları ve ilçe protokolü katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Altıevler Mahalle Muhtarı Zuhal Arabacı, günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Muhtarların Türkiye’nin her köşesinde vatandaşlar için gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Zuhal Arabacı, vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi görme işlevini her zaman layıkıyla yerine getirdiklerini belirtti.

Resmi törenlerin ardından Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Tarihi Yukarıköy’de muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nde, oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltıda, muhtarların talep ve önerileri de gündeme geldi.

Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, muhtarların özverili ve fedakârca çalışmalarına her zaman şahit olduğunu ifade etti. Devletle vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Kadir Taner Eser, gösterdikleri duyarlılık ve kamu hizmetine katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise, muhtarların yerel demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, “Bizlerin yükünü omuzlayan, vatandaşlarımızla aramızda köprü olan, devletle milleti bir araya getiren kıymetli muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz ve dayanışmamız her zaman devam edecek” diye konuştu.