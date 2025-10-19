İzmir Karabağlar'da Devrim Mahallesi Muhtarı Neşe Kahraman, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kadın trafik polisleriyle bir araya geldi. Muhtar Kahraman, kadınların trafikteki titiz katkısının toplumun güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Devrim Mahallesi’nin sevilen muhtarı Neşe Kahraman, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde sahadaki görevli kadın trafik polisleriyle bir araya gelerek anlamlı bir güne imza attı. Devrim Mahallesi çevresinde yapılan rutin trafik denetiminde görev alan kadın polisler, hem trafik düzenini sağlamak hem de vatandaşlara güvenli sürüş bilinci kazandırmak için titizlikle görevlerini sürdürdüler.

KADIN ELİYLE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Günün erken saatlerinden itibaren sahada bulunan trafik polisleri, disiplinli ve kararlı duruşlarıyla dikkat çekti.

Görev başında yer alan polis memurelerinden Melek, adının anlamını adeta görev bilinciyle bütünleştirerek zarafet, anlayış ve kararlılığıyla örnek bir kamu görevlisi portresi çizerken, “Bizler sadece trafik düzenini değil, toplumsal huzuru da korumaya çalışıyoruz. Amacımız ceza yazmak değil; vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, farkındalık oluşturmak” diyerek görevlerinin toplumsal yönüne vurgu yaptı.

MUHTAR NEŞE KAHRAMAN’DAN KADIN DAYANIŞMASI MESAJI

Denetim noktası ziyareti sırasında kadın trafik polisleriyle bir araya gelen Muhtar Neşe Kahraman ise,Muhtarlar Günü’nde böylesine güçlü ve görevine yürekten bağlı kadınlarla bir arada olmak büyük bir gurur olduğunu söyledi. "Kadın eli değdiği her alan güzelleşiyor" diyen Kahraman, gerek mahallede, gerekse de trafikte hizmet eden tüm kadınların toplumun sigortası olduğunu kaydetti.

Kahraman, kadın trafik polislerinin görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü belirterek, “Her şey insan hayatı için. Trafik bir disiplindir, yaşamın düzenidir. Kadınlarımızın bu alandaki katkısı, toplumun güvenli geleceği için çok kıymetli.” sözleriyle vatandaşların kurallara uyması çağrısında bulundu:

Trafik polis aracının önünde verilen samimi poz, kadın emeği, dayanışma ve hizmetin en güzel örneği olarak objektiflere yansıdı.