Tekirdağ Çerkezköy'de UN Global Compact Türkiye'nin organize ettiği etkinlikte iş dünyasının sürdürülebilirlik stratejileri ele alındı. Yeşil dönüşüm, insan hakları ve sürdürülebilir finans gibi konuların tartışıldığı buluşmada şirketler deneyimlerini paylaştı.TEKİRDAĞ (İGFA) - UN Global Compact Türkiye’nin küresel seviyede ve ülkemizin sürdürülebilirlik gündemindeki güncel gelişmeleri ele almak ve iş dünyasının değişime nasıl uyum sağlayabileceğini tartışmak amacıyla düzenlediği Çerkezköy Buluşması gerçekleşti.

“İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Yolculuğu” başlığıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte farklı sektörlerden şirketler; sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturma süreçlerini, uygulamalarını, odaklandıkları alanları ve gelecek perspektiflerini paylaştı.

Yeşil dönüşüm, karbon düzenlemeleri, insan hakları odaklı tedarik zinciri yönetimi, sürdürülebilir finans ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi iş dünyasının geleceğini şekillendiren konuların odağında gerçekleştirilen UN Global Compact Türkiye-Çerkezköy Buluşması’nda, sürdürülebilirlik gündemindeki güncel gelişmeler değerlendirildi. Şirketler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, UN Global Compact Türkiye’nin sunduğu program, araç, kaynak ve platformlarla iş dünyasını sürdürülebilirlik yolculuğunda nasıl desteklediği de paylaşıldı.

KÜRESEL REKABET İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜM ŞART

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü F. Çiğdem Baykal ve UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nursel Ölmez Ateş

Nursel Ölmez Ateş konuşmasında, Türkiye’deki şirketlerin uluslararası iyi uygulamalara, araçlara ve kaynaklara erişmesine olanak verdiklerini belirterek, yerelde atılan her adımın, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı vermesini sağladıklarını söyledi. UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ise UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanındaki On İlkesini paylaştı. Çele, UN Global Compact Türkiye’nin iklim değişikliği ve çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, inovasyon, sürdürülebilir finans, raporlama ve sürdürülebilirlik düzenlemeleri alanında sunduğu eğitim, kaynak, program ve işbirliği imkanlarını sundu.

Buluşma kapsamında düzenlenen “İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Yolculuğu” başlıklı panelde UN Global Compact Türkiye Üye ve Paydaş İlişkileri Müdürü Güzin Öztürk moderatörlüğünde Humanis Projeler Direktörü Mustafa Yılmaz, Sarten Kalite Güvence Müdürü Rıdvan Eğin ve Yünsa Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Dr. Duygu Yavuzkasap Ayakta şirketlerinin sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturma süreçlerini, uygulamalarını, odaklandıkları alanları değerlendirdi ve şirketlerinin sürdürülebilir kalkınma odaklı gelecek perspektiflerini paylaştı.