Düzce’de meydana gelen trafik kazasında, otobüs durağında bekleyen bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, saat 16.30 sıralarında E.Y. idaresindeki otomobil, D-655 karayolu üzerinde merkez istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Bu sırada durakta bekleyen Selma Sevgeç ve M.T.A., aracın çarpmasıyla savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Selma Sevgeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı M.T.A.’nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.